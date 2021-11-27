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按錯門鐘惹口角 躁婦揮刀斬兩人

2021-11-27 列印
　　深水埗發生傷人案！一名中年躁女昨造訪友人時，疑按錯門鐘，令單位內的一對表兄妹不滿，雙方發生口角，其後女子拂袖而去，竟手持菜刀折返施襲，兩表兄妹中刀受傷，涉案女子涉嫌傷人被捕。

　　據了解，昨晨八時許，一名四十三歲周姓女子登深水埗永明大廈探訪男友，周女疑按錯門鐘，期間更不停按，使鈴聲響過不停，惹得單位內的一對表兄妹不滿，與周女發生爭執，據了解，周女一度離開，其後疑走入男友單位取出菜刀，對該兩表兄妹揮刀襲擊，兩人躲避不及慘被斬傷，有人及後報案求助。據悉，六十一歲姓李表妹手指受傷，而六十三歲姓陳表哥則傷及腳部。警方以涉嫌傷人將周女拘捕，女疑犯鼻部受傷，與遇襲兩人送明愛醫院治理。



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