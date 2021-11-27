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衝燈撞翻﻿客貨車﻿ ﻿司機涉危駕被捕﻿

2021-11-27 列印
■客貨車被撞至翻側，熱心市民合力救出被困的司機。
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　　大埔一輛私家車疑衝燈，於十字路口與一架客貨車相撞，客貨車被撞至翻側，橫亙行車線，有司機一度被困，途經熱心市民見狀，即走出路中協助司機爬出車外，經初步調查，私家車司機涉嫌危險駕駛被捕。

        昨早八時許，三十五歲姓趙司機駕駛一輛客貨車沿汀角路行駛，至完善路交界時，被一架懷疑衝紅燈的私家車攔腰撞上後翻側，橫亙行車線，私家車急煞車輛。當時，數名熱心市民聞聲從四方八面趕至協助，有人爬上車上合力救出被困的司機，並報案求助。



        據了解，趙男傷及右手及背部，消防員及救護員接報到場協助救援，並將傷者經由救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。

　　涉事兩名司機均通過酒精測試，據網上影片顯示，事發時客貨車是根據綠燈行駛，有人疑涉衝燈肇事，三十八歲鄭姓私家車司機涉嫌危險駕駛被捕，他已獲准保釋候查。

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