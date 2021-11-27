「肉片信」郵寄法官再被截獲

「肉片信」再現！長沙灣派遞局再截獲一封懷疑寄往西九龍裁判法院的可疑信件，警方將信件檢走作進一步調查，暫未有人被捕。
昨早十時許，長沙灣派遞局有職員檢查郵件時，截獲一封可疑信件，於是報案求助，由警方到場打開。據悉，信件長約三十厘米乘十厘米，內並未附有任何字條，惟有一個懷疑裝有肉碎的透明膠袋。警方經初步調查，相信信件內沒有危險成份，故無需安排疏散，警方檢走信件作進一步調查。
長沙灣派遞局早前回覆指，就近期多次發現可疑郵件會提高警覺加以應對，如在郵件處理過程中發現可疑郵件，便會在不開啟郵件作檢查下，通知相關執法部門處理。
近日各級法院法官接連收到恐嚇及可疑信件，繼本月十六日西九龍裁判法院及沙田裁判法院收到可疑信件後，金鐘高等法院及灣仔區域法院亦於本周二收到「肉片信」。消息指信件分別寄給高等法院原訟法庭暫委法官陳仲衡及區域法院法官李慶年，涉事信件內藏有字條及透明膠袋，內附懷疑肉片及汁液。其後疑有流亡台灣的人士，於社交平台Telegram承認責任。
司法機構因應近期涉及可疑郵件事件，已採取一系列措施，包括要求香港郵政協助，在派遞前先檢視寄往各法院大樓的郵件等。
消息指，涉案人士「何歡喜」曾加入學民思潮，現於台灣一所大學就讀。