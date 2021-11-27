  • 2021年11月27日 星期六
  • 19º
  • 56%
熱門： 洗米華新變種病毒譚詠麟保安阿娟通關

日報新聞 > 港聞

選舉人員密密受訓演練

2021-11-27 列印
        選舉事務處為確保下月十九日的立法會選舉順利進行，過去兩周為選舉人員安排訓練，講解投票和點票程序，並透過實習和模擬情景演練，包括投票站的場地布置及預備工作、電子選民登記冊系統的緊急應變計劃、投票站轉為點票站的程序、選票分類和點算的注意事項，務求提升工作人員的效率、協調和應變能力。

        立法會選舉會在全港設立超過六百二十個投票站，會有超過三點八萬名公務員擔任選舉人員。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd