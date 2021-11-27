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西九藝術廣場大樓招標　設2.7萬呎零售空間

2021-11-27 列印
　　繼M+博物館日前開幕後，西九文化區管理局推出區內首個商業項目，邀請發展商就藝術廣場大樓項目投標，在建造、營運及移交模式下，中標的發展商會獲授予三十四年的發展權和營運權，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣等工作，明年二月十一日截標。

　　藝術廣場大樓位處西九文化區的中心地帶，由三幢商業大樓組成，總樓面面積近七十萬呎，包括逾六十七萬呎辦公室樓面，以及近二萬七千呎作零售、飲食或娛樂用途。



　　西九文化區曾預料，未來三年的折舊前營運赤字達三十九億元，董事局主席唐英年早前曾指，M+博物館、故宮博物館等均需要補貼，區內的主要收入來源，特別是商業中心仍未落成，整體財政狀況嚴峻。

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