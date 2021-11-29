苦主成立群組 報警及海關追究 買玩具「期貨」中招 黑店收訂不交貨

近年玩具「期貨」買賣盛行，無論是用家或炒家，為免熱門貨品正式上市時被炒高價錢，玩具迷習慣提早數個月付款預訂將出廠的心儀產品，這種預繳式消費，讓騙徒有機可乘。近日有一批玩具迷成立苦主群組，聲稱早前向旺角一間玩具店訂貨，各人交了數百至數千元訂金，但到期後未能提取貨品，而店方諸多推搪，過了承諾交貨期，又拒絕退款，疑是騙局，遂向執法部門求助，海關正跟進事件。群組版主阿強表示，今年六月向該店預訂一盒日版Messer機械人模型，預計九月可取貨，「官網售價二百五十元，我付了一百元訂金。」到了九月，店舖一直以貨品正運送來港為由，沒有交貨，「市面已有得賣，售價亦炒高至三百五十元，怎會還在運送。」阿強多次發訊息查問，對方都沒有回覆。到了十一月，阿強終忍無可忍，多次親身與店舖交涉，還是沒貨，他發現不止他一個人面對這種情況，於是和其他苦主成立群組，向海關報案，「間舖可能驚，沒多久就說有貨啦。」報警後即交貨或退款另一玩具迷阿龍，今年五月向該店訂購八隻超人公仔，合共四千六百多元，交了二千八百元訂金，「本來十月尾至十一月中就有貨，但對方一直拖。」上周阿龍和其他苦主到該店要求退款，負責人聲稱要十四個工作天辦理，「之前有人十四天後都收不到錢，所以我們決定報警。」數天後，該店突然主動聯絡阿龍，叫他來收取退款，「如果我們沒有報警，都不知何時才能取回訂金。」或違反《商品例》可判囚不過，同在該舖訂了貨的阿文，就沒這麼幸運。六月時訂了一套售價五千三百元、名叫「咒術迴戰」的玩具，付了三千元訂金，預計十月初有貨，「當然沒有貨，隔數天我追問一次，對方都只是敷衍回覆。」上月尾，阿文要求退款，店方說要十四個工作天辦理，直到現在阿文仍未取回按金，「對方一直說會計核數中，很快就有，根本是找藉口不肯退。」其後阿文說會報海關，怎料對方連訊息也不再回覆，「可能我十月尾時已去了外國留學，對方知我不在香港，就賴帳不肯退錢。」海關回覆本報查詢時說，已接獲相關舉報，現正跟進，如發現有店舖違法，會採取執法行動。海關又指，商戶如收款後無意供應有關產品，或無法在合理時間內供應有關貨物，可能觸犯《商品說明條例》中不當地接受付款的罪行，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。警方說本月十七日晚接到報案，涉一玩具店就取貨日期的爭執，案件列作「糾紛」處理，暫未有人被捕。