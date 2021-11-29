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熱門玩具搶手 數千元炒至數萬

2021-11-29 列印
　　玩具迷阿龍透露，近年多了人炒賣玩具，尤其是一些限量版貨品，炒得瘋狂，「玩具迷好怕人有我無，會不惜高價入貨，所以形成炒風。」玩具炒家亦分散戶和大戶，散戶是玩具迷，大戶就是大型玩具店，「大戶會盡量囤積貨品，以抬高價錢，再一次過放出市場。」阿龍說，炒玩具和炒股票一樣，考眼光估計有否升值潛力，其中Metal build、Be@rbrick和真骨雕系列，十分當炒，「這幾款貨品很受歡迎，每次價錢都炒得起，好似騰訊一樣，多數有錢賺。」其中Be@rbrick系列產品最誇張，可以由數千元炒至數萬元。不過，亦有炒燶個案，如上年推出過一款超人玩具，原價約五百四十元，很多人預期會炒至六百多，就不斷搶貨，怎料推出後反應麻麻，售價很快跌到四百元，不少人因而損手。

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