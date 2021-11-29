熱門玩具搶手 數千元炒至數萬

蔡廄「銀馳」捧盃，馬房另憑莫雷拉策騎的「醉眼光」和「風火戰駒」中三元，而騎者則另贏姚廄「確認眼神」，最終後上成為騎師王。至於潘頓憑「海豚星」和「萬市之光」包辦第一口孖寶，後駒練者蘇偉賢另贏「新力寶」，同告梅開二度。而何澤堯與告東尼憑「勇敢動力」和「加州凱歌」合作起孖。另外，黎海榮和薛恩分別在第四場和第九場犯規，同樣被罰停賽兩日。 蔡約翰和莫雷拉昨日都中三元，包括合作勝出「醉眼光」和「風火戰駒」，而練者另憑波健士策騎的「銀馳」捧走其士盃。至於「醉眼光」今仗在雷神胯下增程千四開齋，賽後馬主譚榮根表示：「『醉眼光』今場出閘緩慢，留得比預期較後的位置，我都有點擔心，幸而莫雷拉發揮出...

2021-11-29