全球嚴陣應對Omicron 以色列率先封關14天

在南非出現的變種新冠病毒Omicron，迅速蔓延至全球，英國、德國等地已錄得感染個案，而意大利一隊科研團隊上周六公佈全球首張Omicron病毒株的圖片，可見Omicron突刺蛋白突變的數量，遠比Delta變異株多。有流行病學家指，Omicron的傳染力或比Delta強五倍。各國嚴陣應對Omicron，其中以色列今天凌晨起禁止外國人入境十四天，成為首個全面封關抗變種病毒的國家。首張Omicron病毒株圖片曝光位於意大利首都羅馬的耶穌小兒科醫院研究團隊，公佈全球首張Omicron病毒株的圖片（圖），Omicron比Delta擁有更多的刺突蛋白突變，且大部份位於與人體細胞相互作用的區域。研究人員表示，雖然Omicron擁有更多的突變節點，讓病毒能產生變異進一步適應人體，但不一定代表着會變得更加危險，對人類的影響還有待觀察。美國科學家聯盟高級研究員、華裔流行病學家丁亮（Eric Feigl-Ding）指出，Omicron病毒株帶有的突刺蛋白突變數量是Delta的兩倍以上，又是首種同時出現兩個弗林蛋白酶切位點突變的變種病毒，加起來的傳染力可能比Delta強約五倍。面對更具傳染力的Omicron，以色列今天凌晨起禁止外國人入境，並會使用反恐機關的電話追蹤技術，追蹤帶有Omicron患者的密切接觸者。至於香港，昨天起從相關非洲南部八個地區抵港的香港居民必須到竹篙灣檢疫中心進行七天檢疫，期間每天進行檢測。另外，中國工程院院士鍾南山表示，專家發現Omicron的受體結合部位有比較多的變化，但仍需時判斷到底有多危害性、傳播會有多快、會不會使疾病更加嚴重，以及是否需要針對性進行疫苗研發，現時下結論為時太早。