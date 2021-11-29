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科興：可快速推進研製新疫苗

2021-11-29 列印
　　科興生物表示，高度關注Omicron變種新冠病毒的信息，已透過全球合作夥伴網絡，收集並獲取有關資訊及樣本，將盡快展開評估和研究，以了解這款病毒株對現有疫苗的影響，以及研製針對變種病毒株疫苗的必要性。科興說，公司具備成熟的疫苗生產工藝和大規模生產能力，早前已展開針對Gamma和Delta變種病毒的疫苗研製工作，如果有需要，可快速推進研製新疫苗及大規模生產工作，並有能力保障疫苗需求。



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