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中環掃無牌吧 35客「犯聚」各罰五千元

2021-11-29 列印
■警方再搗破中環一間懷疑無牌酒吧，涉案人士被帶返警署。
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　　市民假日狂歡時，亦要謹記防疫規例！警前日再搗破中環一間懷疑無牌酒吧，三十五名顧客涉嫌違反「限聚令」被票控，每人罰款五千元。

　　中區警區刑事部前日下午約三時，突擊搜查中區區內的酒吧，並於利源東街一單位搗破一間懷疑無牌酒吧，三十六歲菲律賓籍女負責人因涉嫌「無牌賣酒」等罪，並違反《預防及控制疾病規例》相關法例，故被拘捕。另外酒吧內二十五名非華裔女子、五名非華裔男子、一名外籍男子及四名本地男子，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。與此同時，警方就三十五人涉嫌違反「限聚令」，向他們發出定額罰款通知書。



　　據了解，所有被捕人被扣留調查。行動中，警方檢獲約八百支酒。

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