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港萬一人打第三針

2021-11-29 列印
　　本港今日有超過一點九萬人接種新冠疫苗，其中約一點一萬人打第三針加強劑；五千六百七十一人打第一針。全港至今累計有四百七十四萬人接種第一劑疫苗，佔合資格人口百分之七十點四；十四萬五千八百零三人打了第三針。

　　另外，食衞局局長陳肇始昨指出，醫管局在去年四月推出「中醫門診特別診療服務」，為康復出院的新冠病人提供免費的中醫內科門診復康治療，至今已有接近一千四百名康復病人參與，診療次數接近一萬人次；醫管局在同年九月展開觀察性研究，搜集更多臨牀數據，以期總結服務成效。



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