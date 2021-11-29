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打卡男東龍島遭巨浪捲落海獲救

2021-11-29 列印
　　欺水，等於玩命！兩名男子昨午在西貢遊玩，疑見海天一色，站近岸邊拍照，詎料巨浪驟然湧起，把兩人捲入海中，連幫着拍照的朋友也不能倖免於難。警方到場將其中一人救起，另一人自行游上岸，兩人幸無大礙。

  昨午一時許，兩名男子趁周末一同前往東龍島遊玩，當時疑風高浪急，惟有人仍行近岸邊拍照，期間慘遭「巨浪」襲擊，瞬間被巨浪吞沒，雙雙墮海。其中一名男子被捲至離岸約一百米，在水中揮手呼救。



  途人見有人疑遇溺，報警求助。人員到場連忙將男子救起，派出水警輪將其載往西灣河基地，救護員為涉事男子加蓋保暖氈保溫送院，另一名同行男子自行游返岸，並無受傷，毋須送院。

  同日西貢亦發生行山意外，一名二十八歲外籍學生在鹹田灣行山，突然肚瀉嘔吐不適，同行友人驚下報案，男子經由直升機送院治理。

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