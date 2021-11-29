與警上演追逐戰近四句鐘 野豬獨闖天后終「人道毀滅」

人豬矛盾再升溫。一隻野豬在香港仔田灣咬傷一名外賣員後「畏罪潛逃」。同日，另一野豬獨遊天后豪宅，惹來殺身之禍，有警員持盾到場戒備，雙方「捉迷藏」近四小時，人員以食物利誘野豬離開草叢，向牠注射麻醉槍，並帶走人道毀滅。前晚七時許，六旬外賣員前往田灣邨送外賣，行經至田健樓對開時被野豬襲擊，大腿遭咬噬，遺下六厘米長的傷口，野豬及後逃去無蹤。同日凌晨，天后廟道亦有野豬出沒，一隻身長一米、體重約六十公斤的雌性成年野豬早前被山坡對開的鐵絲網纏繞，一度被困，受驚下掙脫不斷，期間腿部懷疑骨折受傷，負傷離開。其後，這隻野豬四處遊蕩，透過門隙闖入半山傲龍軒的地下大堂。警員趕抵現場，持盾牌戒備，打開大廈大門，欲將野豬趕離。未幾野豬走出大廈，衝向對出馬路，險撞一部的士；野豬及後逃至鄰近柏傲山停車場躲藏，再闖入附近一家酒店大堂徘徊，後在酒店大門外逗留，有職員恐牠再度闖入，緊閉大門，以鐵鏈鎖上。同日野豬田灣咬傷外賣員漁護署人員到場，野豬急忙躲避，逃返柏傲山停車場附近，面對人員重重包圍，野豬躲於草叢內。至凌晨三時許，漁護署人員三度拋出食物誘餌，最終發射三響麻醉槍，將野豬擒獲。有一名聲稱關注動物的居民到場了解情況，一度要求人員放走野豬。惟署方回覆傳媒指，野豬腳傷嚴重，將牠人道毀滅。環境局局長黃錦星指，市區出沒野豬習性已改，有無傷人都會構成危險。漁農自然護理署署長梁肇輝表示，政府將擴大禁餵區，正研究相關技術及法例，會盡快將修訂草案提交立法會審議。