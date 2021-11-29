四歲童Sheldon骨髓再受感染 母徬徨：難負擔300萬醫藥費

Sheldon媽媽在facebook專頁發文表示，兒子的骨髓再次受感染，而腳骨感染程度與之前差不多，幸經過出發前手術和電療後，腦部和脊椎的癌細胞已清除。她又指醫生已建議醫療方法，但醫療費用不菲，「總共需要為期大約八個月及三百多萬元醫療費，兩天內便要回覆」，令她不知如何是好。
不少網民紛紛留言支持，希望Sheldon一家可以堅持下去，「唔好放棄，全香港人支持，加油」、「有咁多人支持，相信金錢不會是最大問題」。
近年玩具「期貨」買賣盛行，無論是用家或炒家，為免熱門貨品正式上市時被炒高價錢，玩具迷習慣提早數個月付款預訂將出廠的心儀產品，這種預繳式消費，讓騙徒有機可乘。近日有一批玩具迷成立苦主群組，聲稱早前向旺角...
2021-11-29
吉林市一名北韓籍囚犯朱賢健越獄四十一天後，昨在吉林豐滿被警方成功抓捕。據網上視頻可見，朱賢健體形瘦了一圈，雙手被捆綁在背後，躺在地上，其後由數名警員抬上車，期間只見朱張口，似乎在吼叫及掙扎。 警方早前...
2021-11-29
結婚是喜慶事，難免會喧鬧，但印度奧里薩邦一條村近日舉辦一場婚禮，吵鬧至深夜時分仍打鑼打鼓，播歌放鞭炮，導致附近一家雞場六十三隻雞暴斃。獸醫檢查後，初步研判死因是噪音嚇到心臟病發死亡。 據《印度時報》報...
2021-11-29
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺3座中層E室，面積492方呎，採兩房間隔，擁市景，原叫價960萬元，議價後累減至880萬元成交，呎價1788...
2021-11-29
南非出現新型變種病毒嚇煞全球股市，美股杜指於「黑色星期五」大跌905點，跌幅逾2.5%；納指跌2.2%至353.57點；標指亦跌2.27%至106.84點，歐洲股市跌幅更達3至4%；恒指夜期收報238...
2021-11-29
今晚西甲獨腳戲，由奧沙辛拿主場迎戰艾爾切。今輪前排第十位的奧沙辛拿，牌面上比尾三的艾爾切優勝，可是主隊連續四輪聯賽食白果，面對有射手盧卡斯波爾着火的艾爾切，縱有主場之利亦捧不過，捧讓球主客和受讓一球「客勝」之餘，進取一點不妨敲四點六五倍客勝。 （Now632台周二凌晨4:00直播） 奧沙辛拿自十月尾開始成績每況愈下，上輪西甲作客0:1不敵馬德里體育會，聯賽已五輪不勝僅得兩和三負，更重要是最近四仗沒有入球進帳，鋒線陷嚴重入球荒。雖然客軍艾爾切上輪聯賽主場0:3不敵貝迪斯，近五輪聯賽同樣只得兩和三負，但該隊卻不愁攻力問題，期間共有五球進帳。 波爾近6戰入4球 射手盧卡斯...
2021-11-29
主打素食的新食店愈開愈多，最新一員是位於中環的咖啡店Peace Beast，為了吸引葷食客人品嘗素食，更取了具創意的店名。這間素食咖啡店Peace Beast，由主張公平貿易的Bulu Coffee開...
2021-11-24
54歲的林海峰(Jan)及52歲的彭羚(Cass)結婚23年，家有兩個女，分別係21歲的林泳及16歲的林清，同阿媽好似餅印的大女9月已回英國開學，細女都有自己世界，老夫老妻閒時做咩?放狗囉。兩公婆好錫...
2021-11-29
全球抗疫逾兩年，仍未把新冠肺炎病毒擊退，而且正面對新變種病毒的挑戰。上周末，南非證實出現新冠變種病毒Omicron，初步估計其刺突蛋白突變比Delta更多，料其傳染力或比Delta強約五倍，研究人員正了解Omicron的殺傷力。受消息影響，環球股市下跌，反映人心虛怯，擔心全球疫情或會沒完沒了，甚至爆發更強勁的新一波。不管如何，港府必須即時提升抗疫警戒，強化外防輸入，加倍力度提高疫苗接種率。 以色列今天凌晨起禁止外國人入境十四天，成為首個全面封關抗變種病毒的國家。作為接種率較高的國家，以國的反應，正好反映Omicron的威脅巨大。而Omicron出現在疫苗不足的地區，例如非洲...
2021-11-29
蔡廄「銀馳」捧盃，馬房另憑莫雷拉策騎的「醉眼光」和「風火戰駒」中三元，而騎者則另贏姚廄「確認眼神」，最終後上成為騎師王。至於潘頓憑「海豚星」和「萬市之光」包辦第一口孖寶，後駒練者蘇偉賢另贏「新力寶」，同告梅開二度。而何澤堯與告東尼憑「勇敢動力」和「加州凱歌」合作起孖。另外，黎海榮和薛恩分別在第四場和第九場犯規，同樣被罰停賽兩日。 蔡約翰和莫雷拉昨日都中三元，包括合作勝出「醉眼光」和「風火戰駒」，而練者另憑波健士策騎的「銀馳」捧走其士盃。至於「醉眼光」今仗在雷神胯下增程千四開齋，賽後馬主譚榮根表示：「『醉眼光』今場出閘緩慢，留得比預期較後的位置，我都有點擔心，幸而莫雷拉發揮出...
2021-11-29