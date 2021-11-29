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四歲童Sheldon骨髓再受感染 母徬徨：難負擔300萬醫藥費

2021-11-29 列印
■Sheldon一年前患上神經母細胞瘤第四期，日前他在家人的陪同下抵達西班牙接受新藥治療。
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　　四歲男童Sheldon一年前患上神經母細胞瘤第四期，日前他在家人的陪同下抵達西班牙接受新藥治療。Sheldon媽媽指兒子骨髓再受感染，當地醫生已建議治療的方法，惟難以負擔三百多萬港元醫療費，令她頓感徬徨，不知如何決定。

　　Sheldon媽媽在facebook專頁發文表示，兒子的骨髓再次受感染，而腳骨感染程度與之前差不多，幸經過出發前手術和電療後，腦部和脊椎的癌細胞已清除。她又指醫生已建議醫療方法，但醫療費用不菲，「總共需要為期大約八個月及三百多萬元醫療費，兩天內便要回覆」，令她不知如何是好。



　　不少網民紛紛留言支持，希望Sheldon一家可以堅持下去，「唔好放棄，全香港人支持，加油」、「有咁多人支持，相信金錢不會是最大問題」。

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