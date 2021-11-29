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急凍蝦藏千萬元冰毒 三男被捕

2021-11-29 列印
急凍蝦藏千萬元冰毒 三男被捕
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　　有毒販將毒品放入冰袋內，連同急凍蝦一併從泰國抵港，最終被海關揭發，檢獲毒品市值約一千萬元。

　　海關上周五檢查一批從泰國抵港，報稱載有急凍蝦的空運貨物，在六個發泡膠箱內的冰袋中發現懷疑液態冰毒與一批蝦混雜收藏，當中檢獲毒品涉十二公斤，估計市值約一千萬港元。海關人員同日於香港機場及荃灣拘捕三名男子，案件仍在調查中。海關呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送；一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。



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