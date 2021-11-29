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大欖郊園楓香紅葉 逾百市民駐足觀賞

2021-11-29 列印
　　紅葉季節又到，漁護署日前更新大欖郊野公園的紅葉指數為「B-C」，即介乎「黃」到「開始紅」，逾百名市民昨趁周日，到元朗大棠觀賞紅葉，當中不乏一家大小，路上都擠滿賞楓的人。大棠坐擁全港最多最密集的楓香樹，已有多棵楓香已經轉紅，但仍有大部份樹葉是一片金金黃黃。

　　教大社會學系研究講助教授詹志勇向傳媒指，擔心氣候進一步暖化，會影響紅葉：「日間二十多度、晚間十多度，這當然比較好」，他指日照光猛，可令樹葉變紅，若晚上溫度不夠低，如在市區內有城市熱島效應，會令紅葉不夠紅，「所以市區公園雖然有楓香樹，但樹葉變黃就落葉，不肯變紅。」



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