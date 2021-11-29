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移加國港女遇車禍亡 遺屬赴當地辦理後事

2021-11-29 列印
■移民加拿大的香港女子，生日前遇車禍，其僱主為協助死者家屬前往加拿大辦理後事，於網上發起眾籌。
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　　約半年前移民加拿大的香港女子，生日前遇車禍，上周三於當地城市Dartmouth橫過馬路時被一輛私家車撞斃，其僱主為協助死者家屬前往加拿大辦理後事，於網上發起眾籌，截至昨晚近九時，已籌得超過五十萬港元，遠超目標。

　　二十七歲的陳姓香港女子在本年六月剛移民加拿大，並在當地時裝公司任職市場經理。原於上周五迎接二十八歲生日的陳女，當地時間上周三早上遇上車禍。據了解，陳女當時正前往公司上班，不幸被車輛撞傷，送院後證實傷重不治，肇事司機因未有在行人過路處讓路予途人被發出告票。



  其僱主形容陳女富有冒險精神，而且為人善良。她離世後，其父母須遠赴加拿大處理身後事，並要負擔起檢疫隔離等昂貴費用，故網上發起眾籌。

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