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華懋請4000基層市民免費電車遊

2021-11-29 列印
■集團指希望受惠人透過電車遊增進對文物保育的認識。
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　　華懋集團由現在至明年一月中旬，推出長達五十天的社區文化項目「如心同行 叮！叮！叮！」電車遊，為四千位受關顧人士及學生提供免費叮叮之旅，沿途由專業導賞員介紹港島地標及其歷史意義。

　　多個慈善團體及機構包括仁濟醫院、扶康會及兒童發展配對基金等，安排長者、小朋友及基層家庭登上特色電車，穿梭中上環、金鐘、灣仔至銅鑼灣等區，領略港島風光，亦細聽導賞員講解香港故事和社區特色。電車遊終站鄰近中環街市，參加者可參觀這個最新的活化地標項目。



　　集團執行董事及行政總裁蔡宏興指電車遊是集團今年的重點社區文化項目，讓受惠人士增進對文物建築保育等的認識。商經局副局長陳百里指感恩社會上有很多有心人、有心企業積極回饋社會。

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