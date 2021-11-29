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楊潤雄抨「躺平主義」 窒礙社會進步令人憂慮

2021-11-29 列印
■楊潤雄指需強化學生價值觀教育。
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　　教育局局長楊潤雄指指近年社會出現種種歪風，如「躺平主義」令人憂慮，認為這種消極人生心態容易令人萎靡不振，長遠會窒礙社會的進步，加上沉迷網絡遊戲、在互聯網散播虛假、煽動仇恨的信息等，令一些青年人受影響而耽於逸樂、誤信失實資訊而走歪路。當局必須對症下藥，短期會推出新課程架構，強化價值觀教育。

　　楊潤雄說需扶持學生建立正向思維，課程發展議會的「價值觀教育常務委員會」將於短期內公佈《價值觀教育課程架構》供學校採用，就不同範疇和學習階段提出學習期望，包括從小建立國家觀念、加強守法意識、媒體及資訊素養、生命教育等。他指教師首要的職責是「傳道」，在傳授知識的同時，培養學生的人格品質，讓學生明辨是非。



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