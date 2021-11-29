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荔枝窩保育獲可持續發展獎

2021-11-29 列印
荔枝窩保育獲可持續發展獎
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　　「荔枝窩鄉郊文化景觀」項目獲「二〇二〇年聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」首設的「可持續發展特別貢獻獎」。評審團讚揚，荔枝窩項目以創新方式推動鄉郊永續發展，全面復興這條歷史悠久的客家農村。

　　擁有四百年歷史的荔枝窩村位處新界東北，昔日盛產茘枝而得名。九十年代中期幾乎成為「廢村」，近十年來吸引來自政府、學術和民間各界團體開展保育及活化項目，如在該處重建社區農場和農產品及工藝品品牌，在荔枝窩種植數十棵咖啡樹。獎項授予港大公民社會與治理研究中心在荔枝窩村和滙豐支持下發起並落實的「滙豐永續鄉郊計劃」。



　　頒獎典禮昨在荔枝窩村舉行，聯合國教科文組織代表透過錄像致辭，稱讚項目別具創意地示範，可持續發展的原則如何能夠強化文化遺產保育工作。

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