荔枝窩保育獲可持續發展獎

擁有四百年歷史的荔枝窩村位處新界東北，昔日盛產茘枝而得名。九十年代中期幾乎成為「廢村」，近十年來吸引來自政府、學術和民間各界團體開展保育及活化項目，如在該處重建社區農場和農產品及工藝品品牌，在荔枝窩種植數十棵咖啡樹。獎項授予港大公民社會與治理研究中心在荔枝窩村和滙豐支持下發起並落實的「滙豐永續鄉郊計劃」。
頒獎典禮昨在荔枝窩村舉行，聯合國教科文組織代表透過錄像致辭，稱讚項目別具創意地示範，可持續發展的原則如何能夠強化文化遺產保育工作。
近年玩具「期貨」買賣盛行，無論是用家或炒家，為免熱門貨品正式上市時被炒高價錢，玩具迷習慣提早數個月付款預訂將出廠的心儀產品，這種預繳式消費，讓騙徒有機可乘。近日有一批玩具迷成立苦主群組，聲稱早前向旺角...
2021-11-29
吉林市一名北韓籍囚犯朱賢健越獄四十一天後，昨在吉林豐滿被警方成功抓捕。據網上視頻可見，朱賢健體形瘦了一圈，雙手被捆綁在背後，躺在地上，其後由數名警員抬上車，期間只見朱張口，似乎在吼叫及掙扎。 警方早前...
2021-11-29
結婚是喜慶事，難免會喧鬧，但印度奧里薩邦一條村近日舉辦一場婚禮，吵鬧至深夜時分仍打鑼打鼓，播歌放鞭炮，導致附近一家雞場六十三隻雞暴斃。獸醫檢查後，初步研判死因是噪音嚇到心臟病發死亡。 據《印度時報》報...
2021-11-29
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺3座中層E室，面積492方呎，採兩房間隔，擁市景，原叫價960萬元，議價後累減至880萬元成交，呎價1788...
2021-11-29
南非出現新型變種病毒嚇煞全球股市，美股杜指於「黑色星期五」大跌905點，跌幅逾2.5%；納指跌2.2%至353.57點；標指亦跌2.27%至106.84點，歐洲股市跌幅更達3至4%；恒指夜期收報238...
2021-11-29
今晚西甲獨腳戲，由奧沙辛拿主場迎戰艾爾切。今輪前排第十位的奧沙辛拿，牌面上比尾三的艾爾切優勝，可是主隊連續四輪聯賽食白果，面對有射手盧卡斯波爾着火的艾爾切，縱有主場之利亦捧不過，捧讓球主客和受讓一球「客勝」之餘，進取一點不妨敲四點六五倍客勝。 （Now632台周二凌晨4:00直播） 奧沙辛拿自十月尾開始成績每況愈下，上輪西甲作客0:1不敵馬德里體育會，聯賽已五輪不勝僅得兩和三負，更重要是最近四仗沒有入球進帳，鋒線陷嚴重入球荒。雖然客軍艾爾切上輪聯賽主場0:3不敵貝迪斯，近五輪聯賽同樣只得兩和三負，但該隊卻不愁攻力問題，期間共有五球進帳。 波爾近6戰入4球 射手盧卡斯...
2021-11-29
主打素食的新食店愈開愈多，最新一員是位於中環的咖啡店Peace Beast，為了吸引葷食客人品嘗素食，更取了具創意的店名。這間素食咖啡店Peace Beast，由主張公平貿易的Bulu Coffee開...
2021-11-24
54歲的林海峰(Jan)及52歲的彭羚(Cass)結婚23年，家有兩個女，分別係21歲的林泳及16歲的林清，同阿媽好似餅印的大女9月已回英國開學，細女都有自己世界，老夫老妻閒時做咩?放狗囉。兩公婆好錫...
2021-11-29
全球抗疫逾兩年，仍未把新冠肺炎病毒擊退，而且正面對新變種病毒的挑戰。上周末，南非證實出現新冠變種病毒Omicron，初步估計其刺突蛋白突變比Delta更多，料其傳染力或比Delta強約五倍，研究人員正了解Omicron的殺傷力。受消息影響，環球股市下跌，反映人心虛怯，擔心全球疫情或會沒完沒了，甚至爆發更強勁的新一波。不管如何，港府必須即時提升抗疫警戒，強化外防輸入，加倍力度提高疫苗接種率。 以色列今天凌晨起禁止外國人入境十四天，成為首個全面封關抗變種病毒的國家。作為接種率較高的國家，以國的反應，正好反映Omicron的威脅巨大。而Omicron出現在疫苗不足的地區，例如非洲...
2021-11-29
蔡廄「銀馳」捧盃，馬房另憑莫雷拉策騎的「醉眼光」和「風火戰駒」中三元，而騎者則另贏姚廄「確認眼神」，最終後上成為騎師王。至於潘頓憑「海豚星」和「萬市之光」包辦第一口孖寶，後駒練者蘇偉賢另贏「新力寶」，同告梅開二度。而何澤堯與告東尼憑「勇敢動力」和「加州凱歌」合作起孖。另外，黎海榮和薛恩分別在第四場和第九場犯規，同樣被罰停賽兩日。 蔡約翰和莫雷拉昨日都中三元，包括合作勝出「醉眼光」和「風火戰駒」，而練者另憑波健士策騎的「銀馳」捧走其士盃。至於「醉眼光」今仗在雷神胯下增程千四開齋，賽後馬主譚榮根表示：「『醉眼光』今場出閘緩慢，留得比預期較後的位置，我都有點擔心，幸而莫雷拉發揮出...
2021-11-29