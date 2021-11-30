Omicron侵襲多國 港禁高風險區旅客入境

新變種新冠病毒Omicron為全球帶來重大風險。香港已錄得三宗Omicron輸入個案，港府收緊檢疫措施，把出現Omicron個案的地區，納入高風險A組地區，當地人不得乘飛機來港，只容許已打針的港人返回，若相關地區出現社區疫情，回來港人須先入住竹篙灣檢疫七天，之後再到指定酒店隔離十四天。食衞局局長陳肇始指，當局必須「比嚴陣以待更嚴陣以待」。當局又不排除考慮「禁飛令」。自Omicron在非洲南部出現，已蔓延至英國、以色列、比利時、加拿大、澳洲、荷蘭等十多個地區。陳肇始指，本港發現三宗Omicron個案，均為輸入個案，全被成功堵截，並無流入社區。她指，Omicron是自疫情爆發大流行以來，出現最多突變的變異病毒株，或更具傳染力、影響疫苗有效性，當局必須「比嚴陣以待更嚴陣以待」。返回港人先竹篙灣隔離七日陳肇始指，會將所有出現Omicron個案的地區納入高風險A組地區，若個別地區的Omicron風險較高，如當地出現涉Omicron的社區感染，當局會對該地區實施更嚴格要求，包括由該地區抵港的港人須在竹篙灣檢疫中心隔離七天，其間要每天檢測，其後方准到指定酒店完成餘下十四天檢疫。港府日前已將上述安排適用於非洲南部八個地區。衞生防護中心總監徐樂堅稱，預計日後會有更多國家出現Omicron個案，高危地區數目會增加。現時資料顯示，感染Omicron人士會在三至四日內發病，當局會繼續觀察情況，不排除日後更改防疫策略。至於禁飛措施，他強調只有香港居民能夠由A組指明地區回港，重申要平衡風險作決定，不排除有更多資料時會有新決定。學者：檢疫酒店漏洞未堵港大感染及傳染病中心總監何栢良對港府的安排感到奇怪，估計從高風險地區入境的港人數量不多，認為改變檢疫地點涉行政安排，檢疫酒店的漏洞亦未完全堵塞，他認為應安排於竹篙灣檢疫中心完成二十一日檢疫。