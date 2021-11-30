Omicron侵襲多國 港禁高風險區旅客入境

自Omicron在非洲南部出現，已蔓延至英國、以色列、比利時、加拿大、澳洲、荷蘭等十多個地區。陳肇始指，本港發現三宗Omicron個案，均為輸入個案，全被成功堵截，並無流入社區。她指，Omicron是自疫情爆發大流行以來，出現最多突變的變異病毒株，或更具傳染力、影響疫苗有效性，當局必須「比嚴陣以待更嚴陣以待」。
返回港人先竹篙灣隔離七日
陳肇始指，會將所有出現Omicron個案的地區納入高風險A組地區，若個別地區的Omicron風險較高，如當地出現涉Omicron的社區感染，當局會對該地區實施更嚴格要求，包括由該地區抵港的港人須在竹篙灣檢疫中心隔離七天，其間要每天檢測，其後方准到指定酒店完成餘下十四天檢疫。港府日前已將上述安排適用於非洲南部八個地區。
衞生防護中心總監徐樂堅稱，預計日後會有更多國家出現Omicron個案，高危地區數目會增加。現時資料顯示，感染Omicron人士會在三至四日內發病，當局會繼續觀察情況，不排除日後更改防疫策略。至於禁飛措施，他強調只有香港居民能夠由A組指明地區回港，重申要平衡風險作決定，不排除有更多資料時會有新決定。
學者：檢疫酒店漏洞未堵
港大感染及傳染病中心總監何栢良對港府的安排感到奇怪，估計從高風險地區入境的港人數量不多，認為改變檢疫地點涉行政安排，檢疫酒店的漏洞亦未完全堵塞，他認為應安排於竹篙灣檢疫中心完成二十一日檢疫。