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港第三宗Omicron個案 患者來自尼日利亞

2021-11-30 列印
　　本港第三宗由外地傳入的Omicron病者，為一名三十七歲男子，他上周三由尼日利亞先後途經埃塞俄比亞及泰國來港，入住北角的華美達盛景酒店檢疫，在入境後的第三天檢測呈陽性反應，證實帶N501Y變異病毒株，入院後發現病毒含量多（CT值為二十），相信他是近期受感染，但並無出現病徵。

　　病人來港前先後在九月和十月在尼日利亞接種了兩劑莫德納疫苗。連同早前在富豪機場酒店發現的兩宗Omicron輸入個案，本港已錄得三宗這種來自南非的新變種病毒感染者。



　　此外，本港昨天新增三宗輸入個案，分別由印度及阿聯酋、加拿大、芬蘭及新加坡抵港，均帶有L452R變種病毒株，並都已接種新冠疫苗。
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