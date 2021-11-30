港疫情倘反彈 林鄭：通關恐成鏡花水月

有報道指原先本港有望下月初與內地有限度通關，或受新變種病毒影響，將延至下月底。特首林鄭月娥表示，本港第一劑新冠疫苗的接種率終於達七成的基本要求，但恐怕七成接種率並不足以為香港提供足夠的保護，若本地疫情不幸反彈，通關的盼望恐怕是鏡花水月。七成接種率保護力未夠林鄭以「期盼『通關』」為題於社交平台發文，指過去兩個月，特區政府積極跟進內地專家提出的意見，進一步加強了本港的防疫措施，包括下月九日起使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有指明處所。而日前本港第一劑新冠疫苗的接種率終於達七成的基本要求。但她指，觀乎近日疫情在歐洲快速反彈，恐怕七成接種率並不足以為香港提供足夠的保護，若本地疫情不幸反彈，除了為尚未打針苗的市民，特別是長者的生命健康帶來極大風險外，通關的盼望恐怕是鏡花水月，呼籲市民盡快打針。陳肇始：Omicron未入社區不影響通關就本港至今錄得三宗變種新冠病毒Omicron輸入個案，食衞局局長陳肇始強調，三宗個案都在檢疫期間發現，成功阻截進入社區，看不到情況對香港與內地通關有任何影響，政府會繼續通關準備工作。但港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，Omicron變種病毒對香港與內地通關有一定影響，預料內地對本港機組人員豁免檢疫安排「不放心」。原本有望下月初迎來的「小通關」，或將押後至下旬。有報道指，港府正爭取將通關名額由每日一千個，大幅增加至五千至六千個，並希望可於聖誕或大除夕前落實。但兩地目前在熔斷機制上仍未有共識，港府認為若出現一宗本地確診便暫停通關的條件過分「辛辣」，希望能以兩個群組在本港同時爆發，才作為「熔斷點」。