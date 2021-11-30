﻿摩洛哥防Omicron入侵 ﻿﻿禁全球航機入境兩周﻿

南非出現新冠病毒Omicron，正迅速向全球蔓延，各國急謀對策。繼以色列全面封關，不接受外地人入境之後，摩洛哥宣佈暫停全球的航機入境兩周，日本亦再度鎖國，嚴防Omicron入侵國境。俄羅斯和巴基斯坦更針對香港發現輸入Omicron病例，禁止來自香港的航班入境。摩洛哥宣佈由周一晚起，暫停來自全球的航機入境兩周。當局指，Omicron在非洲及歐洲迅速傳播，「禁飛機令」是保障摩洛哥的國民健康及抗疫成果。而本月才放寬入境限制的日本，由今日起再度鎖國，禁止所有外國人入境。首相岸田文雄指，Omicron正向全球擴散，有需要加強邊境管制措施。日本《共同社》報道指，封鎖措施暫定維持一個月。日本今起再度鎖國因應本港發現帶有Omicron的輸入個案，俄羅斯在上周五宣佈，周日午夜起限制香港及九個非洲國家旅客入境，而入境前十日內曾到過以上國家與地區的外國人亦禁止入境。巴基斯坦周六亦宣佈，即時禁止來自香港及六個非洲國家的航班入境，又要求已由相關地區回國的公民，須已完成疫苗接種、登機前提供陰性病毒檢測證明，在抵達後需再進行檢測，並接受三至十天的強制隔離檢疫。俄羅斯巴基斯坦禁港旅客入境一直是全球新冠疫情重災區的美國，暫時未錄得Omicron的確診個案，但白宮疫情首席顧問福奇呼籲，要為最壞情況作好準備。白宮表示，總統拜登將與福奇及疫情應對團隊開會討論應對措施。此外，南韓原訂下月中放寬第二階段限制措施，但總統文在寅決定暫緩放寬，又重申接種疫苗仍是最有效預防感染工具。當地防疫部門全面禁止南非等八個非洲南部國家的外籍人士入境，又指暫無考慮限制所有外國人入境，但會繼續監察擴散風險，必要時會調整名單。