中大發現新冠病毒可誘發急性腎損傷

新冠病毒感染者的腎臟是最受損害的器官之一，但現時沒有具針對性兼有效的治療。中大醫學院發現，新冠病毒的核殼蛋白（N蛋白）具致病性，可通過引起腎小管壞死和血清肌酐水平明顯升高，誘發急性腎損傷，在缺血情況下尤其嚴重。這個發現與臨牀觀察結果脗合，即急性腎損傷在一般新冠肺炎病人中並不太嚴重，但在本身有缺血性和炎症性疾病的患者身上，情況會惡化。團隊亦發現，新冠病毒N蛋白通過與Smad3的信號份子相互作用，激活細胞死亡途徑，直接誘發急性腎損傷。當轉化生長因子-β1（TGF-β1）信號通路中的Smad3被激活，便可啟動細胞內死亡通道，導致腎小管上皮細胞死亡。研究團隊證明，利用基因敲除技術或藥物抑制Smad3，均可防止由Smad3引發的細胞死亡及急性腎損傷。因此，以Smad3作為抑制靶點有望成為一種嶄新治療新冠肺炎急性腎損傷的方法。