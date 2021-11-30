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熱門： Omicron病毒洗米華立會選舉通關疫苗護照

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突變數量前所未有世衛憂確診激增

2021-11-30 列印
　　世界衞生組織表示，變種新冠病毒Omicron可能會在國際傳播，構成非常高的全球風險。在向成員國發佈的技術建議中，世衛提到Omicron的突變數量前所未有，部份令人擔憂，確診個案未來可能會進一步激增，或會產生嚴重後果。

　　世衞指，需進一步研究Omicron逃避疫苗及先前感染產生免疫保護的潛力，預料未來幾周會有更多數據，呼籲成員國加強監測和測序工作，並加快為優先群組打針，世衞亦會商討就應對新冠疫情制定協議。



聯國：今年旅遊收入略有改善

　　此外，聯合國世界觀光組織發表最新展望，預測今年全球旅遊業損失約兩萬億美元，即約十五萬六千億港元的收入，直言旅遊業的復甦脆弱兼且緩慢。組織又指，今年國際旅遊收入或達至七至八千億美元，較去年略有改善，但不到前年的一半。

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