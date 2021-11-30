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林鄭訪武漢簽備忘錄 鼓勵港企落戶

2021-11-30 列印
林鄭訪武漢簽備忘錄 鼓勵港企落戶
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　　特首林鄭月娥在新冠疫情去年爆發後，首度到訪武漢，她讚揚內地的抗疫工作，而她出席鄂港合作會議，在多個領域和項目達成共識，並簽署合作備忘錄，包括鼓勵港企落戶武漢等。

　　她先到訪一所港資醫院，讚揚武漢醫護人員的付出，令新冠疫情沒有輸出其他國家，展現國家在突如其來公共衞生危機中對世界有擔當；又稱目前沒有一個國家和地區，包括香港，能做到中國的抗疫工作，而由內地回港的五十多萬人次都「零感染」。她希望透過與湖北省成立高層合作，總結抗疫經驗。



　　林鄭月娥昨午與港澳辦主任黃柳權等出席鄂港合作第一次會議，兩地在十三個領域、五十三個項目已達成共識，並簽署合作備忘錄，包括鼓勵港企落戶武漢，以及加強生物科技和環境科技合作等。

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