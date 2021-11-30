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熱門： Omicron病毒洗米華立會選舉通關疫苗護照

日報新聞 > 港聞

內地單日增21宗本土病例

2021-11-30 列印
　　內地前日新增逾四十一宗新冠病毒確診個案，其中二十一宗為本土感染，當中內蒙古呼倫貝爾市佔二十宗，其餘一宗來自雲南。

　　內蒙古滿洲里展開第二輪全民檢測，當地文旅廳亦宣佈暫停跨省旅行團。



　　另外，新變種病毒Omicron在全球蔓延，各界關注現有疫苗是否足以應付。內地疫苗生產商康希諾表示，正分析變種病毒資料，並開始研發針對性疫苗。

  中國工程院院士李蘭娟表示，雖然新冠病毒一直都有變異，現有疫苗仍足以應付大部分變種病毒，又提醒民眾要維持防疫措施及接種疫苗。

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