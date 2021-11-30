NEW NORDIC的fans！今年的最後一次優惠活動要來到了！是粉絲的要趕上優惠囤貨作長期服用，試過產品覺得好的要趁機入貨改善身體！由本週五12月3日開始，連續兩週直至16日，NEW NORDIC全線產品都有買二送一的優惠。日常價原本性價比都很高的生髮片護肝片等，每盒只需$172一盒，藍莓片價格略有不同，也只單價每盒178港幣。品質保證是NEW NORDIC的信條。在香港銷售的產品都是瑞典生產，工廠內是全自動化流水線式大量生產，沒有任何人手的部分，從草本萃取物到一片片裝進盒，都是機器自動化生產。工廠更達到藥物生產衛生標準。NEW NORDIC產品因為是天然草本萃取物的配方，沒有任何藥物成分和副作用，可以長期服用。選購哪款便要看產品功效。生髮片有法國實驗證明產品的確有減少掉髮效果，從北歐到德、英、法，再到美加，全球有五萬家連鎖門店都有售。在歐美有無數喜愛生髮片的客戶，有不少還願意分享他們的親身體會，成為NEW NORDIC雜誌報紙廣告的代言人。護肝片也是男女都可以吃，可以達到健康減肥的護肝排毒產品。護肝片最強的莫過於它高含量的奶薊、朝鮮薊和薑黃。正因為這些健康草本含量高，服用過的人能感受到它的功效，比如覺得消化功能的改善，肝臟代謝更好了。生髮片在屈臣氏和萬寧的門店有售。護肝片在屈臣氏和華潤堂的門店有售。NEW NORDIC助眠片最適合精神緊張焦慮、睡眠質量差的人，也是品牌在英國最暢銷的產品。助眠片通過幾種安神草本，蜜蜂香蜂草、洋甘菊、茶胺酸及B族維生素和鎂，起到安神穩定人體神經系統的功效，睡前一小時服用，帶來更長的深度睡眠。助眠片沒有安眠藥和褪黑素的依賴性，是健康調理睡眠的好選擇。更多產品資訊可瀏覽NEW NORDIC官網。如果在購買產品時遇困難，可以隨時郵件聯繫info@newnordic.hk 或是聯繫NEW NORDIC的Facebook和IG。