高鐵站換新款入閘機 拍回鄉證取代實體票

受到新冠肺炎影響，廣深港高鐵香港段自去年一月底起暫停營運至今。據悉，港鐵持續與內地部門溝通，採取雙管齊下措施便利「南下北上」的旅客。其中重大舉措是嘗試實現「無票化」運作，港鐵已陸續在西九站內更換最新的入閘機，讓香港居民日後可用「回鄉證」代替實體車票入閘；至於「南下」的內地市民，則可採用第二代身份證，大幅減省購票繁瑣手續。據悉，停運接近兩年的高鐵香港段重開之前，亦要兩周時間準備，如加建病毒檢測設施。廣深港高鐵香港段於二○一八年年中通車後，香港段每日長途列車共有十七對，同時高鐵連接的所有站點逐步增至五十八個，一九年整體乘客量亦達一千六百九十萬人次。惟一九年底起到新冠肺炎影響，港府去年初逐步收緊入境限制，高鐵香港段亦於去年一月三十日暫停營運。為迎接高鐵重開後的需求和與時並進，消息指港鐵在疫情間未有「躲懶」，持續與內地鐵路局溝通，改善廣深港高鐵香港段系統及相關配套，並聚焦於提供更便利的票務安排，便利「南下北上」的旅客。高鐵香港段開通後，市民可在香港西九龍站的票務處購票及取實體票，其餘透過網上、指定代理或熱線電話購票，他們須於出發乘車前到香港西九龍站票務處、或站內多部售票機，使用於購票時所用的身份證明文件取票。據了解，港鐵未來將推出一系列便利出行措施，特別是在購票車票上迎來突破性進展，香港居民未來毋須再持有實體車票，可用「港澳居民來往內地通行證」（「回鄉證」）在西九龍站內的入閘機，「一嘟」就能入閘；至於「南下」的內地市民，未來亦可採用第二代身份證入入閘。港鐵已在香港西九龍站內陸續安裝適用相關證件的閘機，減省市民出行所準備的時間，亦加快後續清關手續。消息指，港鐵認為現時市民購買高鐵車票已採取實名制，未來可利用回鄉證讀取有關資料。西九站重開前加檢測設施本港與內地正商討通關安排，消息指，暫停營運的高鐵香港段未知會否可同步重開，但港鐵已未雨綢繆研究通關後的準備，抵港者需要加強檢測，並會在入境時進行病毒檢測，預料重開後，或在西九龍站內加設病毒檢測站和相關設施，準備時間需時逾兩周。港鐵會採取更便利出行措施，香港市民及內地居民未來可分別可以用回鄉證及身份證明文件迅速入閘及乘車，有助人流控制，減低病毒傳播風險。