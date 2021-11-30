曼聯周一宣佈蘭歷克正式出任曼聯看守領隊，但球隊在周日英超作客車路士時，已嘗試踢其招牌戰術高位逼搶。紅魔今仗抽起不擅長壓逼的攻擊王牌C朗拿度，以速度快和活力十足的拉舒福特及查頓辛祖作第一度防線，更憑後者的入球先開紀錄，最終雖然被逼和1:1，但初步證明其高壓踢法行得通，師承蘭歷克的藍獅主帥杜曹亦指紅魔有其影子。 曼聯周一宣佈重金屬足球始祖蘭歷克，正式成為曼聯看守領隊，執教球隊至今季結束，之後會轉任球隊顧問為期兩年。蘭歷克表示：「很高興能夠加入曼聯，我會致力協助球隊於餘下球季取得成功。目前球隊陣中充滿高質素球員，我的職責是協助他們完全地發揮出潛能，將個人和團隊的能力推至最...

2021-11-30