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美股中段升91點

2021-11-30 列印
　　美股經歷上周五收市瀉逾九百點後，市場對變種新冠病毒憂慮稍減，杜指趁勢反彈。杜指中段報三四九九一點，升九十一點；納指則報一五七○五點，升二百一十三點。滙控美國預託證券價格見四十三點四港元，跌零點三五港元；騰訊則見四百五十八點六二港元，跌三點七八港元。



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