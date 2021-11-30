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屯門爭泊位誤殺案涉退休警

2021-11-30 列印
　　前晚疑發生爭泊車命案，兩架車輛（見圖）疑因泊車問題「先口角、後動武」，有人疑挨重拳後倒地，經搶救後惜返魂乏術，警方將案件改作「誤殺案」，並拘捕涉事夫婦。據悉，男疑犯是退休警員，女疑犯為警署洗衣房東主。

　　前晚近七時，五十七歲男司機載同妻子抵港鐵兆康站出口附近的士站，當時與一輛家居清潔公司客貨車，不約而同駛至上址泊位，三人疑因爭位爆發衝突，五十五歲客貨車司機期間倒地不起，陷入昏迷，送院搶救兩小時後證實不治，肇事夫婦亦報稱受傷，同須送院檢驗。據了解，遇害客貨車司機生前疑有心臟病記錄。



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