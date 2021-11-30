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團體要求漁護署撤回「殺豬令」

2021-11-30 列印
■香港野豬關注組幹事展開記者會。
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　　漁農自然護理署近日下達「殺豬令」，引起社會各界關注。有團體批評政府斷絕人及野豬共存的和平政策，要求漁護署撤回將捕獲野豬人道毀滅的措施。

　　香港野豬關注組幹事黃豪賢指，政府於一七年推行的野豬避孕/搬遷先導計劃獲得各界支持，惟本月態度突然改變，對市區出沒野豬「格殺勿論」，更「妖魔化」野豬。近年野豬滋擾數字上升與市民餵飼及不當處理戶外垃圾有關，他指不反對當局計劃擴大「禁餵區」，但他擔心有餵飼流浪貓狗的義工會誤墮法網，促請政府要先作諮詢。



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