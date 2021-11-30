澳門太陽城集團主席周焯華涉嫌在內地非法開設賭場，溫州市人民檢察院依法對周批准逮捕。澳門司警日前拘捕周焯華等十一人，指他們涉嫌在外地非法開設賭場及清洗黑錢。據悉，法官接納檢方建議，昨日清晨對周灼華採取羈押強制措施，送往路環監獄。澳門司警日前偵破周姓男子為首的犯罪集團，拘捕十一人，指他們涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢。澳門傳媒引述消息指，經過逾十四小時偵訊，刑庭法官接納檢方建議，在昨日清晨六時許，對周姓男子採取羈押強制措施，送往路環監獄。澳門保安司司長黃少澤昨在澳門立法會表示，澳門會加強與鄰近地區警方的緊密聯繫，交換情報，聯手偵查各種跨境轉移犯罪資金的行為，強調澳門將積極開展反清洗黑錢、反恐怖融資及反擴散融資工作。受消息影響，由周焯華擔任主席的太陽城集團及凱升控股，昨早開市前宣佈停牌；主要股東為周焯華的太陽娛樂集團一度急跌逾六成，收市跌近百分之三十一，報〇點一〇七元。同時，其他博企股亦全線下跌，美高梅中國急跌一成，報五點二三元；永利澳門跌近百分之八，報七點一九元。銀河娛樂及金沙中國都跌逾百分之五。太陽娛樂集團則發聲明指，有關報道與周焯華的個人事務有關，強調無對集團的財務狀況、業務或營運產生任何重大影響。摩根大通指，事件會對澳門博彩中介及貴賓廳行業構成重大不利影響，預料未來數周博彩貴賓廳收入會縮減三至五成。此外，在北京，最高人民檢察院表示，賭場犯罪呈高發態勢，從檢察機關辦案情況看，起訴的賭博類犯罪中開設賭場罪佔八成以上，網路賭博成為主要犯罪形式。今年一至就九月，全國檢察機關起訴開設賭場罪六點三萬多人，數字較二○一八至二○年三年同期平均數增加超過四成。有不法份子依託境外賭場，大肆發展境內人員成為賭場代理，通過代理組織內地公民出境賭博。