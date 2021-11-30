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警防大節日襲擊 高姿態巡邏

2021-11-30 列印
■警方在港鐵站等地方進行聯合巡邏。
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　　聖誕及新年將至，不少市民都會到處遊玩！為防恐怖活動發生，影響市民安全，警方昨派人到港鐵站等地方進行高姿態聯合巡邏，為反恐工作做好準備。

　　臨近大節日，警方部署加強在本港各大主題公園的反恐預防工作！為測試並加強部隊間的協作能力，警方昨日派出反恐特勤隊、機場特警組，以及鐵路應變部隊，於多個人流較多的港鐵站，包括迪士尼站，欣澳站，中環站及香港站進行高姿態聯合巡邏，以提升本港反恐部署和能力，防範任何有可能的恐怖襲擊，而機場特警組亦會調動警力於機場以外的地方進行反恐巡邏。



　　跨部門反恐專責組高級警司梁偉基早前表示，香港社會秩序雖然大致重回正軌，但仍有少數極端分子死心不息，藉着在一些象徵性日子發動襲擊。

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