  • 2021年11月30日 星期二
  • 24º
  • 56%
熱門： Omicron病毒洗米華立會選舉通關疫苗護照

日報新聞 > 港聞

亞非法協在港設仲裁中心 李克強：為港添光彩

2021-11-30 列印
■李克強透過視像為年會致辭。
Previous Next

　　亞洲—非洲法律協商組織昨首次在本港舉行年會。國務院總理李克強透過視像致辭時表示，中國將與亞洲—非洲法律協商組織在香港設立區域仲裁中心，相信香港區域仲裁中心的設立，將為亞洲、非洲國家提供更加便捷高效的爭端解決服務，也為香港這東方之珠增添更多光彩。

        在亞非法協現有的五個區域仲裁中心基礎上，設立於香港的亞非法協區域仲裁中心，將積極融入亞非法協爭議解決體系並積極履行各項職責，例如提供替代爭議解決服務設施、協助執行仲裁裁決、推動仲裁及其他爭議解決服務，包括網上爭議解決服務的發展和完善等。特首林鄭月娥視像致辭時表示，特區政府將全力履行任務，不負所託。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd