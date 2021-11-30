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口岸設票站 名額11.1萬個

2021-11-30 列印
■立法會選舉會在下月十九日舉行，為方便內地港人投票。
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　　立法會選舉會在下月十九日舉行，為方便內地港人投票，政府當日將在香園圍、羅湖及落馬洲支線設置投票站，讓內地港人免檢疫即日來回兩地。他們須事先登記，持有四十八小時內陰性檢測報告及內地綠色健康碼，名額共有十一點一萬個。

　　今次合共有十一點一萬個登記名額，其中羅湖口岸有四點二萬個名額、落馬洲支線口岸有三點六萬個，香園圍口岸有三點三萬個。票站會採取全閉環式管理，只適用於地區直選及功能界別的選民，投票時間結束後，投票站會變成點票站。



　　對於選民要符合「通常在香港居住」等要求，政制及內地事務局局長曾國衞以自身為例，指過去幾年曾長駐北京工作，但不等於他不符合有關要求，強調須考慮各項因素。他又指今次安排非為提高投票率，而《選舉（舞弊及非法行為）條例》亦涵蓋內地。

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