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不當棄置舊手機 將污染海洋環境

2021-11-30 列印
不當棄置舊手機 將污染海洋環境
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香港每年棄置超過七萬公噸電子產品，包括手提電話、平板電腦、顯示器等。這些電子產品的主要組成部份及其電路板除了含有矽、塑膠及有毒重金屬外，亦有各類型有機化學品，例如會影響大腦和生殖器官的多溴聯苯醚（Polybrominated diphenyl ethers）。香港政府因而推出「四電一腦計劃」，免費回收電子廢物。

然而，香港城市大學能源及環境學院助理教授何宇鶴博士及其研究團隊，近日在本港堆填區的滲濾液中，發現用於製造液晶顯示屏的液晶單體（Liquid Crystal Monomers），顯示本港仍有大量電子垃圾未被妥善回收，其中的污染物隨著雨水沖刷形成滲濾液，由堆填區滲入附近的泥土及地下水，最終污染海洋生態環境。何博士指，目前科學界對液晶單體所知甚少，研究團隊正對其生態毒性、環境風險及污染水平展開進一步的研究。另外，香港市民應妥善安排回收舊手提電話、平板電腦、顯示器等，以免污染環境。

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