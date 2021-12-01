走法律罅 太陽擋入侵沙灘

疫下市民無法外遊，不少人一家大小前往海灘，幻想外地假期。有救生員指，由夏天至入冬，公共海灘多了一批「太陽擋客」，在沙灘豎起太陽擋，自製「半開放式」營地，由於太陽擋不屬法例禁止的帳篷，成功走法律罅，變相在沙灘上玩露營。康文署表示，目前會派員口頭勸喻市民拆去過違例的帳篷，但不回應如何處理太陽擋。郊野公園及露營場仍然關閉，由四月起陸續重開的公共泳灘成為市民假日好去處。港九拯溺員工會發言人胡啟榮向本報指出，見過一位泳客逢周日到泳灘播放泰文歌，好奇了解，才知道「佢話當去咗泰國」，可見港人渴望外遊的心態。不少人想在沙灘上露營，但現行法例禁止豎立任何帳蓬，有人就走法律罅。胡啟榮指，有救生員發現，由夏天至入冬，多了人在沙灘上架起太陽擋，閒坐在內，等看日落，享受與露營相差無幾的樂趣，又可以使用沙灘的更衣室沖涼，附近又有食肆，飲食方便，結果「太陽擋一族」愈來愈多，炎夏期間逼滿沙灘，入冬後方興未艾。與帳幕不同 避過規管他指：「康文署喺泳豎牌禁止架起帳幕，但太陽擋唔需要插入泳灘，不算架營，但同露營玩法又冇大分別。」他說，沙灘寫明太陽擋的邊長不超過一點二米、高度不超過一米，但康文署人員好難逐個去度。現時，僅有貝澳泳灘設專供露營人士使用的營地，其他泳灘均禁止豎立帳篷等構築物。他指，人員在泳灘巡視，一旦發現大型太陽擋露營客，一般會勸喻收回。康文署發言人指，會以口頭勸喻拆除帳篷，市民一般合作。但署方不回應會如何處理太陽擋。而由二○一九年至今年十月三十日，署方沒有提出相關檢控。根據《泳灘規例》，一經循簡易程序定罪，可處第一級罰款（即最高二千元）及監禁十四天。