﻿中銀香港發行「北京2022年冬奧會紀念鈔票」 設計融合唐詩、運動與冰雪元素 12月1日至10日接受認購申請

北京2022年冬奧會將於明年二月舉行，為慶祝這項全球體育盛事，中銀香港特別發行港幣20元面值的「北京2022年冬奧會紀念鈔票」。北京是奧林匹克歷史上首個先後舉辦夏季與冬季奧運的「雙奧之城」，中國銀行是獨一無二的「雙奧銀行」，而中銀香港作為中國銀行集團的一員，亦是繼2008年北京奧運會後再次發行奧運紀念鈔，意義非凡。想擁有這套別具收藏價值的紀念鈔票，就要把握認購機會。三種紀念鈔發售種類今次發行的紀念鈔共有三種款式，包括：單鈔157萬套（每張港幣138元）、四連張2萬套（每套港幣338元）及三十五連張1萬套（每套港幣1,388元），合共200萬張。此外，中銀香港特別精選200套慈善珍藏版，將以競投方式發售，詳情將稍後公佈。在扣除相關成本後，紀念鈔淨收益將全部捐贈作本地公益慈善用途。以唐詩「海上生明月，天涯共此時」為設計理念紀念鈔的設計寓意香港市民心連冬奧，情繫祖國。正面採用橫向設計，以北京2022年冬奧會會徽及香港中銀大廈為主景，襯托冰雪圖案突顯冬奧元素；背面則是直幅設計，以萬里長城為主景，配以明月下的香港維港剪影作為背景，再以運動員的英姿相連，表達「海上生明月，天涯共此時」的含義，象徵香港市民對北京2022年冬奧會的祝福與支持。紀念鈔設有多重先進防偽設計，包括動感光亮圖案、高透光水印（雪花圖案）、開窗金屬線等。網上申請認購最方便申請認購方法相當簡單，由即日至12月10日，透過「北京2022年冬奧會紀念鈔票」網頁banknote.bochk.com/beijing2022進行網上認購。此外，亦可於紀念鈔網頁下載或於中銀香港任何一家分行索取認購申請表，填妥後投放於中銀香港各分行特設的紀念鈔收集箱即可。如認購申請總數超過發售配額，將以電腦抽籤方式分配。申請結果將於12月21日公佈，申請者可透過紀念鈔網頁、在線客服或查詢熱線（852）3988 1818查詢申請結果。中銀香港亦會於12月21日起以成功申請者選定的通知方式，向其送出有關申請結果與付款安排的通知。認購申請提示1. 凡於2021年內滿18歲並持有效香港身份證的人士就可以申請2. 每人只能提交一份申請，最多可認購單鈔五張、四連張一套，以及三十五連張一套3. 記得要選擇接收配售結果、付款情況及領鈔安排等通知的方式，最方便當然是選擇以電話短訊接收通知4. 如果透過分行遞交申請表，記得要在申請表上簽名紀念鈔網頁：banknote.bochk.com/beijing2022查詢熱線：（852）3988 1818