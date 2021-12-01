源自南非的新變種病毒Omicron，迅速入侵各國，西班牙、法國、瑞典等錄得首宗確診個案。日本為防Omicron入侵，由昨日起鎖國，但即時敗陣，首宗確診個案已入境。德國則出現當地首宗社區傳播個案。以色列證實下周日舉行的今屆環球小姐選美會，其中一名參賽者確診新冠肺炎，但未知是否感染Omicron。全球至少十九個國家或地區出現Omicron個案，歐洲多國失守，西班牙、奧地利及瑞典出現當地首宗感染Omicron個案，患者都是由南非入境，部份人出現病徵。位於印度洋的法屬留尼汪島，同樣確診首宗Omicron個案。島上的傳染病專家指，男患者五十三歲，出現肌肉痛和疲倦，曾到過非洲的莫桑比克，回島前曾停留南非，正接受隔離。德國有社區傳播個案德國發現第四宗Omicron病例，患者無外遊紀錄，亦無接觸過海外入境人士，意味Omicron已在德國有社區傳播，成為當地首宗社區傳播個案。昨日開始鎖國的日本，未能阻止變種病毒入境，發現首宗確診案例，男患者來自納米比亞，周日從東京成田機場入境日本，在機場檢測呈陽性，隨後確認感染Omicron。他同行的其他家人，目前被安頓在日本政府指定的隔離設施。候選環球小姐中招最先禁止所有外國旅客入境的以色列，證實下周日舉行的今屆環球小姐選美會中，其中一名參賽者抵埗後檢測呈陽性，據報她出發前已完成接種疫苗，並持有陰性檢測證明，但未知是否感染Omicron。當地傳媒估計，患者是法國小姐博蒂諾（Clemence Botino），她暫時未有回應。據指，選美會不受影響，如期舉行。今屆有逾八十位佳麗參賽，雖然以色列宣佈全面封關，但參賽佳麗獲豁免，而大部份佳麗在封關前已抵達當地，主辦方指屆時會採取嚴格防疫措施。