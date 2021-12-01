接種率未達標 第二間凱滙暫不送出

各界谷針，出盡法寶，但難以再谷大接種率。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團曾表示，若至十一月三十日，有五百萬名本港居民接種至少一劑疫苗，將再抽獎送出一個價值一千二百萬的凱滙單位，但至昨天本港只有約四百七十四萬人接種第一針，仍差二十六萬人，未達條件，主辦方宣佈暫不會送出單位。主辦方九月八日進行首輪大抽獎，送出首個凱滙單位，為三座47D，面積四百四十九呎，價值一千○八十萬元，獲獎者為三十五歲廚師李先生。此外，主辦方亦推出與接種率無關的長者獎，以抽獎方式，送出二百份每份價值一萬元的預付卡簽賬額，或信用卡免找數簽賬額。參與者須為年滿七十歲的香港居民，並在十一月三十日前完成登記。得獎結果會在本月七日公佈。