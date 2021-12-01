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熱門： Omicron病毒洗米華立會選舉通關疫苗護照

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輝瑞爭百日內推新疫苗

2021-12-01 列印
　　Omicron來勢洶洶，三間疫苗製造商都表示正研究應對Omicron的疫苗，輝瑞已啟動研發工作，料最快在一百天內可研出新疫苗，同時會就是否有需要再接種多一針疫苗進行評估；莫德納亦指，最快明年初可推出針對Omicron調整的配方疫苗；強生則指，正密切監察Omicron，並已開始收集有關數據進行評估，展開新疫苗研發工作。

　　理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，Omicron基因突變異常，進化速度快，估計或有動物感染病毒，基因突變後再傳回人類。他指，本港過去一段時間沒有本土個案，偶然零星帶變種病毒的個案流入社區，亦沒有大規模爆發，反映現行防疫及追蹤措施有效，市民毋須過於憂慮。





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