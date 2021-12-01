理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，Omicron基因突變異常，進化速度快，估計或有動物感染病毒，基因突變後再傳回人類。他指，本港過去一段時間沒有本土個案，偶然零星帶變種病毒的個案流入社區，亦沒有大規模爆發，反映現行防疫及追蹤措施有效，市民毋須過於憂慮。
輝瑞爭百日內推新疫苗
理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，Omicron基因突變異常，進化速度快，估計或有動物感染病毒，基因突變後再傳回人類。他指，本港過去一段時間沒有本土個案，偶然零星帶變種病毒的個案流入社區，亦沒有大規模爆發，反映現行防疫及追蹤措施有效，市民毋須過於憂慮。
走法律罅 太陽擋入侵沙灘
疫下市民無法外遊，不少人一家大小前往海灘，幻想外地假期。有救生員指，由夏天至入冬，公共海灘多了一批「太陽擋客」，在沙灘豎起太陽擋，自製「半開放式」營地，由於太陽擋不屬法例禁止的帳篷，成功走法律罅，變相...
2021-12-01
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男友不滿其與舊愛聯絡 台「港湖女神」遭毆打
有「港湖女神」之稱的民進黨台北市立委高嘉瑜，遭到台灣《鏡週刊》昨日爆料，林姓男友因其與前男友馬文鈺仍保持連絡而吃醋，將其毆打至全身多處瘀青。高嘉瑜即發聲明回應：「對不起，讓大家擔心了。」據報，男友握有...
2021-12-01
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八罪倘成最高面臨監禁80年 落難名媛迫少女賣淫案開審
落難名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）被控協助美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）強迫未成年少女賣淫，案件周一在紐約法院開審。檢方指控她八項性交易和其他罪行，她否認全部控罪。若所有罪名裁定成立，她最高會被判入獄八十年。 五十九歲的馬克斯韋爾擁有美國和法國國籍。她於去年被捕後，一直被羈押。她總共被控以八項罪名，其中兩項作偽證的控罪另訂日期審訊。這宗哄動全美的醜聞的主角愛潑斯坦，於二〇一九年被捕後在監獄內畏罪自殺身亡。 馬克斯韋爾是愛潑斯坦的前女友及前僱員。檢察官拉拉‧波梅蘭茨 (Lara Pomerantz) 指，她是愛潑斯坦 (Jeffr...
2021-12-01
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二手屋苑頻錄減價成交
據《星島地產網》報道，屋苑以用家主導，頻錄減價成交。荔枝角美孚新邨高層單位，實用面積639方呎，原叫價838萬元，累減75萬至763萬元易手。另外，將軍澳新都城特色戶，實用面積約538方呎，原叫價10...
2021-12-01
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憂儲局提前縮表 避險情緒升溫 變種病毒肆虐 杜指挫589點
聯儲局主席鮑威爾稱，考慮提前幾個月結束縮減買債計劃，市場憂慮將加快加息步伐，加上變種病毒Omicron疫情肆虐，逼令各國政府採取更嚴厲防疫措施，打擊環球經濟復甦，避險情緒再度推升，美股杜指早段曾挫逾5...
2021-12-01
- 創夢天地配股籌6億 騰訊有份認購
- 變種病毒惹恐慌 杜指曾插逾千點
- 美團盈轉虧 上季勁蝕99.9億
- 多名官員偏鷹 認通脹超預期 儲局考慮加快收水 或提前加息
- 梁鳳儀：內房違約風險可控
- 佳兆業等售啟德地 新世界遠展79億買入 佳兆業（1638）改善流動性措施見曙光，將合資持有的本港啟德4B區4號住宅項目出售予新世界（017）及遠東發展（035）合營的財團，作價79.48億元，當中須扣除未償還融資30.52億元及待售貸款12.32億元。有關項目建築面積達57.5萬方呎，即平均呎價13830元，分析認為，考慮現時施工進度及套現因素，有關交易合理。
- 研究倡港發展人幣國際化
- 英皇集團中期賺2.33億
- 內地業務盈轉虧 維他奶少賺95%
- 中教：招生每年維持10%增長
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闢謠撐紅軍 忠臣嗒「糖」
西班牙中場堤亞高艾簡達拿上季加盟利物浦以來，一直受傷病困擾，近日更傳出他有機會重返巴塞隆拿撐舊隊友沙維。此子以行動闢謠，各賽事連續兩仗士哥，今晚英超默西塞德郡打吡作客愛華頓，他勢聯同金足獎得主穆罕默德沙拿聯手攻陷拖肥糖防線，實行以勝仗表忠，直取讓球主客和讓一球「客勝」。（Now4K611、621台周四凌晨4:15直播） 艾簡達拿二○年夏天加盟紅軍後，多次受傷並感染新冠肺炎，季半以來英超僅二十四次正選上場際遇平平。近日沙維重返巴塞執教，即傳出艾簡達拿有意回巢助沙維一把，艾簡達拿澄清：「我來利物浦是要拿冠軍，不會關心那些無根據的傳聞，只想在合約餘下日子為球隊爭取佳績。」...
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Virgil Abloh｜LV及Off-White天才設計師離逝
時裝界傳來震驚消息，Louis Vuitton男裝創意總監、Off White創立人Virgil Abloh因羅患癌症多年，最終不敵病魔與世長辭，終年41歲。據悉，這位Virgil Abloh天才設計...
2021-11-29
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古仔拍《九龍城寨》最Like懷舊雜誌 洪金寶談阿倫桃色風波：網上好多嘢唔信得
由鄭保瑞執導的《九龍城寨•圍城》昨日舉行開鏡儀式，洪金寶與古天樂再度合作，他笑指古仔進步變成老手，又搞笑指今次有打戲，但現在連說話都吃力。對於譚詠麟被爆在內地「搭上粉絲」，洪金寶直言近期甚少聯絡，並指...
2021-12-01
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社論——研管太陽擋 市民須自律
環球新冠肺炎疫情不知何時了，獃在香港兩年的市民，對戶外活動需求有增無減，人潮逼爆郊野、公園、沙灘和其他公共空間。本報今天報道，由於沙灘只禁止豎立帳篷露營，市民就架起太陽擋，由於在法律定義上不算是帳篷，當局未有採取行動，令這種「變相露營」大行其道。由今夏至入冬，部份沙灘都紛紛出現「太陽擋陣」。對於這種新狀況，當局須加關注，先做好抗疫措施，再研究長遠如何規管。 太陽擋現象，不單止在沙灘上出現，西九龍文化區開放草地上、部份海濱長廊地段，以至將軍澳單車館外的空地等，每逢假日都見到不少市民架起類似營幕的太陽擋，閒坐營內休息或嬉戲，一家大小，樂也融融，未見當局採取任何行動。當局的取態是...
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頭號目標——十二馬 贏馬升班
第六場三班一○○○米。半冷馬或五六倍馬是否值博，從來首要考慮因素都是同場熱門是否可靠，有沒有疑點。 此場隔晚大熱是強配潘頓的質新馬「胡椒軍曹」，在澳洲主要跑一千米，來港前最後兩仗在指標評分讓賽得一冠一...
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