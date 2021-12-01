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港大分離Omicron病毒株 有助研發疫苗

2021-12-01 列印
　　港大微生物學系表示，成功從臨牀標本中分離出Omicron變種病毒株，是亞洲首支研究團隊成功分離及培養Omicron變種病毒株，這有助開發及生產滅活疫苗。

亞洲首團隊成功



　　研究負責人、港大微生物學系講座教授袁國勇形容，分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。團隊會將培養出來的病毒用於動物模型上，以評估傳播性、免疫逃逸性及致病性，同時探討合作開發及生產滅活全病毒疫苗的各種可能。

　　本港在上月二十五日出現首兩個Omicron變種病毒輸入病例，相隔四日後，港大團隊已成功離和培養Omicron病毒變種株，是亞洲首個研究團隊達到這目標。

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