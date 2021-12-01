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漁光村重建 提供逾2900單位

2021-12-01 列印
　　有近六十年歷史的香港仔漁光村計劃在二〇二三年清拆重建，當局計劃將其重建為五幢分層住宅大廈，提供二千九百二十九伙公營房屋單位及資助出售房屋（居屋），較現時的一千一百七十五伙，增加一千七百五十四伙。

　　據城規會資料，漁光村重建後將提供總樓面面積約十五點三萬平方米，當中包括住用樓面面積約十四點八萬平方米，提供約八百七十個出租單位和二千零五十九個居屋單位，料可供約八千三百二十一人居住。非住用樓面面積有約五千平方米作「食肆」及「商店及服務行業」用途。同時，申請人擬放寬建築物的高度限制，由於項目本身位處地勢較高，日後部份單位或有機會可望香港仔避風塘及深灣海景。



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