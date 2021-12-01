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季候風抵港 今最低料跌至13度

2021-12-01 列印
■不少市民已多加件外套，以免着涼。
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　　一股強烈東北季候風正影響華南沿岸地區，本港今日天氣顯著轉涼，最低只有十四度，新界如大埔等更只有十三度。明日天氣持續下降，最低只有十三度，打鼓嶺更低見六度。直至周五，氣溫才稍為回升。

　　天文台表示，未來兩三日華南沿岸地區早上天氣相當清涼，日夜溫差較大，今早市區最低氣溫約十四度，新界再低幾度，例如大埔、上水最低只有十三度。周四氣溫最低只有十三度。



　　天文台又呼籲市民留意天氣變化，要注意近日季候風會頗為乾燥，日夜溫差較大，早上新界氣溫會比市區為低，市民早晚記得加件外套，以免着涼。此外，冬意漸濃，低溫天氣對長者或慢性病患者影響或更大。

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