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Uber Eats 結束港業務

2021-12-01 列印
Uber Eats 結束港業務
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　　五年前在香港投入服務的Uber旗下餐飲外賣平台Uber Eats，昨日宣佈將於今年十二月三十一日晚上十一點五十九分起，終止香港區的運作。公司強調停止服務是「艱難的決定」，未來會專注於出行平台服務，並會繼續在香港提供服務，全力拓展Uber Taxi市場。餐飲聯業協會會長黃家和向傳媒指本港疫情和緩，市民多外出用餐，外賣生意下跌，同時外賣平台市場亦開始飽和，Uber Eats市佔率相對較低，公司若未有充足資源，難以發展。

　　飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興認為Uber Eats停止營運，或令其餘兩大平台更獨大，外賣員更難爭取權益。Uber Eats指，平台上的客戶服務將運作至二二年一月三十一日結束，所有未處理的查詢會繼續得到Uber客戶服務中心的支援。



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