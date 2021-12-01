Uber Eats 結束港業務

西班牙中場堤亞高艾簡達拿上季加盟利物浦以來，一直受傷病困擾，近日更傳出他有機會重返巴塞隆拿撐舊隊友沙維。此子以行動闢謠，各賽事連續兩仗士哥，今晚英超默西塞德郡打吡作客愛華頓，他勢聯同金足獎得主穆罕默德沙拿聯手攻陷拖肥糖防線，實行以勝仗表忠，直取讓球主客和讓一球「客勝」。（Now4K611、621台周四凌晨4:15直播） 艾簡達拿二○年夏天加盟紅軍後，多次受傷並感染新冠肺炎，季半以來英超僅二十四次正選上場際遇平平。近日沙維重返巴塞執教，即傳出艾簡達拿有意回巢助沙維一把，艾簡達拿澄清：「我來利物浦是要拿冠軍，不會關心那些無根據的傳聞，只想在合約餘下日子為球隊爭取佳績。」...

2021-12-01