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日報新聞 > 港聞

美股中段跌305點

2021-12-01 列印
　　市場憂慮Omicron變種疫情，杜指中段報三四八三○點，跌三百零五點；納指則報一五七八一點，跌一點。滙控美國預託證券價格見四十三點二八港元，升零點三三港元；騰訊則見四百六十一點九六港元，升二點五六港元。



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