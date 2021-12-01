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日報新聞 > 港聞

客貨車司機不治 夫婦暫控誤殺罪

2021-12-01 列印
　　一名五十五歲客貨車男司機於上周日（二十八日），在屯門兆康站外泊車位爭執期間身亡，涉嫌施襲的私家車夫婦事後被捕。警方昨日表示，經調查後暫控涉案的五十七歲丈夫及五十八歲妻子合共一項誤殺罪，案件今日在屯門裁判法院提堂。

　　當晚近七時，兩夫婦疑因泊車問題，與客貨車男司機初則口角，繼而動武。據悉，死者疑有心臟病紀錄，真正死因仍待剖屍驗證。



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