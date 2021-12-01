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23歲男撞跌交警涉九罪被捕

2021-12-01 列印
　　有無牌司機行駛時使用手提電話，遇交通警查截，司機竟「倒車」撞向尾隨警員後逃去。經半個月調查，警方前日拘捕涉案二十三歲男子，涉「危險駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」等九宗罪。

　　一名交通警員於上月十四日晚上十一時許駕駛電單車，在九龍灣啟祥道一帶巡邏，發現有男司機駕駛私家車時，手持手提電話通話，遂要求他停車，惟司機未有聽從指示，兩車駛至一個燈位時遇紅燈停車，警員下車欲截查，未料車輛突然「倒車」，幸未造成傷亡。



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